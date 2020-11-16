فرنسا تقترب من مليوني إصابة بكورونا

شارفت فرنسا الأحد على تسجيل مليوني إصابة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء، وهي عتبة يمكن أن تتجاوزها الاثنين، وفق ما أظهرت معطيات وكالة الصحة العامة.

وارتفع عدد الإصابات إلى 1,981,827 بزيادة 27228 إصابة عن اليوم السابق، وفق السلطات الصحيّة.

ولا يفصل عن تجاوز عتبة مليوني إصابة منذ بدء إجراء الفحوص إلاّ ما يزيد قليلا على 18 ألف إصابة جديدة.

وأحصت فرنسا 44548 وفاة نتيجة الوباء، بزيادة 302 وفاة في المستشفيات في الساعات ال24 الاخيرة (مقابل 359 في اليوم السابق).

وبدأ عدد المرضى في أقسام الإنعاش بالاستقرار عقب ارتفاع مطرد منذ بداية آب/أغسطس. وأفادت السلطات الصحية بوجود 4880 مصابا في الإنعاش حاليا، مقابل 4855 قبل يوم و4887 قبل يومين.

وأودع 270 شخصا أقسام الإنعاش خلال 24 ساعة.

لكن حصيلة قياسية لعدد المصابين في المستشفيات سجلت عموما، بلغت 33050 مصابا. وسجل أقصى عدد مصابين في المستشفيات خلال ذروة الوباء في الربيع (32292 منتصف نيسان/ ابريل)، وكان حينها 6500 مصاب في الإنعاش.

وسجلت وكالة الصحة العامة 1574 حالة استشفاء جديدة خلال يوم.

في المقابل تراجعت نسبة الفحوص الإيجابية إلى 16,9 بالمئة مقابل 19,8 بالمئة الاثنين.

ويفترض أن تظهر قريبا آثار الاغلاق الثاني الساري منذ 30 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما قال رئيس الوزراء جان كاستيكس الخميس إنه سيتم فتح المتاجر "غير الضرورية" اعتبارا من الأول من كانون الأول/ ديسمبر.