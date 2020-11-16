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أستراليا

تسعيني أسترالي ينجو من حادث سقوط خلال قفزه بالمظلة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
قفز مظلي - من الأرشيف
قفز مظلي - من الأرشيف   -   حقوق النشر  MARTIN BERNETTI/AFP or licensors
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نجا أسترالي يبلغ 91 عاماً من حادث تعرض له خلال ممارسته القفز بالمظلة، إذ لم يصب سوى ببعض الرضوض بعد سقوطه في البحر، على ما أعلنت الشرطة الإثنين.

وتولى عدد من السكان بالقرب من واريوود إلى الشمال من سيدني، إسعاف الرجل في الماء قرابة السادسة مساء الأحد.

وتبين لفرق الإسعاف التي حضرت وعاينت الرجل أنه لم يتعرض سوى لبعض الخدوش والكدمات.

وعرضت بعض وسائل الإعلام صوراً للرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، يظهر فيها وهو يمشي على الصخور بمساعدة المسعفين، فيما ساقه اليسرى مغطاة بضمادة.

ونقل الرجل إلى مستشفى "رويال نورث شور" في سيدني لإجراء فحوص إضافية له. وأشارت الشرطة إلى العثور على مظلته في الماء.

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