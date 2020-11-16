طائرة تصطدم دبا أثناء هبوطها في جنوب شرق ألاسكا

قال مسؤولون إن طائرة تابعة لشركة ألاسكا للطيران اصطدمت بدب بني أثناء هبوطها في ساعة مبكرة من مساء السبت، مما أسفر عن مقتل الحيوان وإلحاق أضرار بالطائرة.

وأفادت صحيفة "أنكوراج ديلي نيوز" أن أيا من الركاب أو أفراد الطاقم على متن الطائرة لم يصب بأذى خلال الحادث، الذي وقع في مطار ياكوتات جنوب شرق ألاسكا.

وقال سام دابشيفيتش المتحدث باسم وزارة النقل والمرافق العامة في ألاسكا إن الطائرة من طراز بوينغ 737-700 قتلت أنثى الدب البني، ولكن دبسما يعتقد أنه يبلغ من العمر حوالي عامين لم يصب بأذى. وقال دابشيفيتش إن أعضاء طاقم المطار قاموا بإخلاء المدرج بحوالي 10 دقائق قبل هبوط الطائرة التي حطت بعد حلول الظلام واتبعت أطقمها الإجراءات العادية لفحص المدرج.

وقال دابشيفيتش إن الموظفين لم يروا علامات على الحياة البرية أثناء الفحص، لكن الطيارين رصدوا الدب والديسم وهما يعبران المدرج بينما تباطأت الطائرة بعد الهبوط. ولحقت أضرار بالمحرك الأيسر للطائرة، التي ظلت في ياكوتات الأحد.