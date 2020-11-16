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نيوزيلندة

نيوزيلندا تفرض ارتداء الكمامات لاحتواء كورونا

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بقلم:  يورونيوز
April 17, 2018, file photo, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern speaks to the media in Berlin
April 17, 2018, file photo, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern speaks to the media in Berlin   -   حقوق النشر  Markus Schreiber/Markus Schreiber
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النيوزلنديون مضطرون إلى ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام في أوكلاند وعلى متن الطائرات في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من يوم الخميس، بناء على قانون صدر مؤخرا وسيدخل حيّز التنفيذ منتصف الأسبوع. وقد أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ووزير الاستجابة للفيروسات كريس هيبكنز القواعد الجديدة يوم الاثنين بعد اجتماع مع كبار المشرعين في البرلمان.

ونجحت نيوزيلندا إلى حد كبير في القضاء على الفيروس، لكنها شهدت العديد من البؤر الصغيرة في أوكلاند، وكان آخرها بعد إصابة عامل عسكري في فندق حيث يخضع المسافرون العائدون من الخارج للحجر الصحي.

وشددت أرديرن على ضرورة الاتزام بالقواعد الاحترازية الجديدة وقالت: "تظل نيوزيلندا في وضع فريد عالميًا"، مضيفة: "لدينا حريات اقتصادية وشخصية لا تتمتع بها سوى دول قليلة أخرى... لكن هذه الحريات تتعرض لتهديد متزايد مع انتشار فيروس كورونا في العالم من حولنا".

ولا يتم تطبيق القواعد الاحترازية الصحية على الأطفال دون سن 12 عامًا أو الركاب الذين يستقلون سيارات الأجرة على الرغم من أن سائقيهم سيُطلب منهم ارتداء الأقنعة.