الصحة العالمية تحذر من أن اللقاح لوحده لن ينهي وباء كورونا

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، من أن اللقاح ضد كوفيد-19 "لن ينهي الوباء بمفرده".

وقال غيبريسوس خلال خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة: إننا نعلم أن اللقاح سيكون ضروريا للسيطرة على الوباء، ولهذا أكدنا على ضرورة تسريع التوصل إلى لقاح، مستطرداً: "لكن من المهم التأكيد على أن اللقاح سيكمل الأدوات الأخرى التي لدينا، وليس استبدالها. لقاح لوحده لن ينهي الوباء".

وشدد المدير العام للصحة العالمية على ضرورة استمرار المراقبة، وقال: "سيبقى الأشخاص بحاجة إلى الاختبار والعزل والرعاية. وستبقى جهات الاتصال بحاجة إلى التتبع والحجر الصحي، وستظل المجتمعات بحاجة إلى المشاركة وسيظل الأفراد بحاجة إلى توخي الحذر. لا يزال أمامنا رحلة طويلة "، على حد تعبيره.

ويجدر بالذكر أن شركة موديرنا الأمريكية، أعلنت اليوم، أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا أظهر فاعليته بنسبة 94.5 بالمائة، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وأكدت الشركة في بيان أن لقاحها لكورونا "حقق فاعليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات"، مؤكدة على أن فاعليته وصلت إلى نسبة 94.5 بالمائة.

وسبق بيان شركة موديرنا بنحو أسبوع إعلان لشركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية العملاقة للمستحضرات الطبية،أكدتا فيه أن اللقاح الذي توصلتا له فاق التوقعات في المرحلة الثالثة للتجارب، وأنه أثبت فاعليته بنسبة 90 بالمائة في مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب العالم أوغور شاهين الذي يقف وراء التوصل إلى أول لقاح لفيروس كورونا (بيوتنتيك وفايزر) عن ثقته من أن هذا اللقاح قد يقضي على الفيروس ويضع حدا للجائحة التي أخذت العالم رهينة خلال العام 2020.