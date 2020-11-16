منظمة الصحة العالمية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

سجلت منظمة الصحة العالمية أعلى حصيلة يومية لإصابات كوفيد-19 في العالم السبت، وفق ما أظهر سجل المتابعة الخاص بها عند تحديثه الأحد.

وتلقت المنظمة الأمميّة إشعاراً بتسجيل 660,905 إصابات السبت.

وسجلت الحصيلة القياسية السابقة الجمعة وبلغت 645,410 إصابات، وقبلها في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر وبلغت 614,013 إصابة.

كما أحصى فرع المنظمة في الأمريكيتين عدد إصابات قياسيا السبت، بلغ 269,225 إصابة جديدة مؤكدة.

وترتفع عادة الأرقام التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما تنخفض يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأحصيت وفق أرقام المنظمة الاجمالية أكثر من 53,7 مليون إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الذي أودى أيضا بما يزيد على 1,3 مليون شخص.

من جهته حذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس الجمعة من أنه لا يزال ثمة "طريق طويل" قبل السيطرة على فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وسجلت منظمة الصحة لأول مرة أكثر من 9500 وفاة في ثلاثة أيام متتالية: 9928 الخميس و9567 الجمعة و9924 السبت.

وحصيلة الوفيات الخميس هي الأعلى منذ تسجيل 10012 وفاة في 15 آب/ أغسطس، وثالث أعلى الحصائل اليومية منذ بداية الجائحة.

وقال غبريسوس الجمعة "لا يمكن لأي بلد القول إنه كان مستعدا بالقدر الكافي لمواجهة كوفيد-19"، وطلب أن يصب كل "تقدم علمي" في صالح كافة الدول، مشددا على إمكان احتواء الفيروس حتى في ظل عدم وجود لقاح شرط اتخاذ تدابير ملائمة.