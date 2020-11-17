أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا.. مليونين منها في فرنسا

أحصي رسميا أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا منذ ظهوره للمرة الأولى في القارة بداية 2020، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات السلطات الصحية الثلاثاء في الساعة 18,15 ت غ.

وتجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة مليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وفق ما أفاد المدير العام للصحة جيروم سالومون.

وأوضح سالومون في مؤتمر صحافي أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ مليونين و36 ألفا و755، لافتا الى وجود "33 ألفا و500 مصاب بكوفيد-19 في مستشفيات" البلاد الثلاثاء.

وتشكل دول القارة ال52 المنطقة الأكثر تضررا في العالم على صعيد الإصابات تليها أميركا اللاتينية والكاريبي (12,1 مليون إصابة) وآسيا (11,5 مليونا). وفي حصيلة إجمالية، أحصي أكثر من 55 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم منذ بدء تفشي الوباء.