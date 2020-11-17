Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العالم

أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا.. مليونين منها في فرنسا

محادثة
بقلم:  Euronews
لافتة تدعو لوضع الكمامة في باريس
لافتة تدعو لوضع الكمامة في باريس   -   حقوق النشر  PASCAL GUYOT/AFP or licensors
حجم النص Aa Aa

أحصي رسميا أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا منذ ظهوره للمرة الأولى في القارة بداية 2020، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات السلطات الصحية الثلاثاء في الساعة 18,15 ت غ.

وتجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة مليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وفق ما أفاد المدير العام للصحة جيروم سالومون.

وأوضح سالومون في مؤتمر صحافي أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ مليونين و36 ألفا و755، لافتا الى وجود "33 ألفا و500 مصاب بكوفيد-19 في مستشفيات" البلاد الثلاثاء.

وتشكل دول القارة ال52 المنطقة الأكثر تضررا في العالم على صعيد الإصابات تليها أميركا اللاتينية والكاريبي (12,1 مليون إصابة) وآسيا (11,5 مليونا). وفي حصيلة إجمالية، أحصي أكثر من 55 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم منذ بدء تفشي الوباء.

viber