نسبة فعالية لقاح فايزر- بايونتيك ترتفع إلى 95 بالمئة وفق النتائج الكاملة للتجربة السريرية

أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95 بالمئة للوقاية من كوفيد-19 استنادا إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق. فيما كانت النتائج الأولية لهذه التجربة والتي نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية "تزيد عن 90 بالمئة". وهذا يثبت توقعات السلطات الأمريكية التي أعلنت أن التلقيح قد يبدأ قبل نهاية العام.

وفي التفاصيل، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد-19 في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي. وينص بروتوكول التجربة على تقييم فعالية اللقاح مع بلوغ 170 حالة ضمن المجموعتين.

وبلغ عدد المتطوعين لهذه التجربة التي بدأت نهاية تموز/يوليو ويفترض أن تستمر، أكثر من 43 ألف شخص. وسجلت تسع حالات خطيرة بكوفيد-19 في المجموعة التي تلقت دواء وهميا وواحدة في المجموعة التي تلقت اللقاح.

وأصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد-19 في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي. ويجدر بالذكر أن شركة فايزر ستطلب ترخيصا لتسويق اللقاح "في غضون أيام قليلة" من الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير.

وستطلب فايزر ترخيصا لتسويق اللقاح "في غضون أيام قليلة" من الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير. وقد تعطي الوكالة لاحقا الضوء الأخضر لتسويق اللقاح اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر كما أعلن الأثنين منصف سلاوي المسؤول الكبير في العملية الحكومية الخاصة باللقاحات

"لقاح يتقبله الجسم جيدا"

أوضح البيان أن نسبة فعالية لقاح فايزر/بايونتيك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما "أكثر من 94 بالمئة". وهذه النسبة من الفعالية في حال تأكدت، ستجعل من اللقاح الأكثر فعالية في العالم تماما كالللقاح ضد مرض الحصبة وأكثر فعالية من اللقاح ضد الإنفلونزا الذي لم يكن مؤخرا فعالا سوى بنسبة 19 إلى 60 بالمئة.

والآثار الجانبية المهمة الوحيدة التي سجلت لدى أكثر من 2 بالمئة من المشاركين كانت التعب (3,8%) والصداع (2 بالمئة) ما يدفع بصانعي اللقاح للقول أن "الجسم يتقبله جيدا".

وكانت فايزر تتوقع الحصول على شهرين متابعة لنصف المتطوعين على الأقل قبل طلب الترخيص من الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير، وهي مرحلة تعلم المجموعة أنها ستتخطاها هذا الأسبوع.

وأعلن رئيس مجلس إدارة فايزر ألبرت بورلا "تسجل التجارب مرحلة مهمة في السعي التاريخي الذي دام ثمانية أشهر لتطوير لقاح قادر على القضاء على هذه الجائحة الكارثية".

ويعتبر أوغور شاهين أحد مؤسسي شركة بايونتيك الصغيرة الألمانية التي طورت التقنية الجديدة التي يستند إليها اللقاح أن "هذا النجاح يجسد قدرة تقنية استخدام الحمض النووي رنا لتصبح فئة جديدة من الأدوية".

والإثنين اعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية عن نتائج مماثلة (فعالية بنسبة 94,5 بالمئة) للقاح يقوم على التقنية نفسها. وفي كلا الحالتين أظهر اللقاحان فعاليتهما لتفادي الإصابات الخطيرة بكوفيد-19. لكن الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير ستدرس بالتفصيل المعطيات حول فعالية اللقاحين وسلامتهما وهي تفاصيل لم تنشرها بعد المجموعتان.

وطلبت الولايات المتحدة وأوروبا ودول آخرى شراء ملايين الجرعات من لقاح فايزر. وتنوي المجموعة انتاج 50 مليون جرعة هذه السنة أي ما يكفي لتلقيح 25 مليون شخص و1,3 مليار في 2021.