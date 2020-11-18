اعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

أعاد النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الأربعاء انتخاب نانسي بيلوسي البالغة من العمر 80 عاما رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة ولتكون أقوى شخصية في الكونغرس خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونشر المجمع الانتخابي الديمقراطي تغريدة على تويتر قال فيها "تهانينا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي سمّاها الديمقراطيون مجددا لتكون قائدتنا الشجاعة ورئيسة لمجلس النواب الـ 117".

وتقود بيلوسي، الخصم الرئيسي للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، المجمع الانتخابي الديمقراطي منذ عام 2003. وفي حين علت أصوات لتجديد القيادة الديمقراطية، الا انه من المرجح ان يحتفظ الديمقراطيان ستاني هوبر رئيس الغالبية وجيمس كلايبورن منسق الغالبية بمنصبيهما، وهما المنصبان الثاني والثالث في مجلس النواب من حيث التراتبية.

وسيتم التصويت بشكل رسمي في قاعة مجلس النواب في كانون الثاني/يناير بعد الجلسة الافتتاحية للكونغرس الجديد، وقبل وقت قصير من تولي بايدن منصبه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.