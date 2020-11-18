ما قصة إعجاب البابا فرنسيس بصورة مثيرة لعارضة أزياء برازيلية على إنستغرام؟

سجّل الحساب الخاص للحبر الأعظم على موقع إنستغرام إعجابا بصورة لعارضة أزياء برازيلية في وضعية مثيرة للجدل. الصورة للعارضة ناتاليا غاريبوتو وهي ترتدي زيا مثيرا حيث وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللباس بـ "زيّ تلميذة جريئة جدا" على خلفية التنورة القصيرة جدا والقميص الذي يُظهر أسفل بطن صاحبة الصورة.

تنويه "الإعجاب" على الحساب الخاص للبابا لم يمر مرور الكرام على إنستغرام حيث أسال الكثير من الحبر، وهو ما جعل البعض يأخذ الصورة مع خاصية الإعجاب لإعادة نشرها مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللعلم، فإن كل شيء يمكن معرفته ومشاهدته على موقع إنستغرام خاصة إذا أبدى شخص ما "إعجابه" بصورة أو محتوى معين، لذا فإن الأمر لم يمر مرور الكرام مع صورة العارضة البرازيلية وحساب البابا، والذي يضم أكثر من 7 ملايين مشترك، ففي نهاية الأسبوع ظهر في حساب البابا الخاص "قلب أحمر" كتنويه بالإعجاب بالصورة التي نشرتها صاحبتها عبر تويتر في الـ 5 أكتوبر-تشرين الأول وغردت "على الأقل سأذهب إلى الجنة".

وربما لم يصدر خطأ "الاتصال" هذا من البابا فرنسيس نفسه، فغالبا ما يتم تكليف أشخاص بإدارة محتوى الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عندما يتعلق الأمر بحساب الحبر الأعظم الذي يتابعه الملايين، وبالتالي فقد تكون الأمور قد اختلطت على أحد المكلفين بالمحتوى وأخطأ بين حسابه الشخصي وحساب البابا فرنسيس.