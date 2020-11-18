شاهد: أعلى مصعد في العالم لإمتاع السائحين بأجواء فيلم "أفاتار" في الصين

يمكن للسائحين الاستمتاع بالأجواء التي ألهمت فيلم "أفاتار" بالصعود إلى حافة جبل باستخدام أعلى مصعد كهربائي في العالم في حديقة جانغجيايجي في الصين.

ويمكن للمصعد، المسمى بـ"100 تنين"، الانطلاق إلى ارتفاع يبلغ 300 متر في زمن قدره 88 ثانية فقط.

وتشتهر المنطقة بإلهامها للمخرج الأمريكي جيمس كاميرون لكتابة الفيلم الحائز على جائزة أوسكار وتم تصويره فيها.

وقال أحد الزائرين للمكان: "واحد من أهم أسباب مجيئنا هنا هو إلهام هذا الموقع لـ(فيلم) أفاتار". وأضاف: "الفيلم ترك انطباعاً كبيراً علينا، والمكان جميل جداً هنا".

وطبقاً لليو جي، مديرة الشركة التي تعمل على إدارة المصعد، "التركيب الجيولوجي للمكان مناسب جداً لاستخدام المصاعد كوسيلة مواصلات، لذلك قمنا بتصنيع هذا المصعد".

واستخدم السائحون سابقاً عربات سلكية محدودة السعة مما دفعهم للانتظار في صفوف لأوقات طويلة.

ويمكن أيضاً للزائرين الصعود إلى حافة الجبل سيراً على الأقدام ولكنها مهمة تستغرق ثلاث ساعات لا يقوى عليها جميع الأشخاص.

وتتكلف تذكرة المصعج صعوداً وهبوطاً ما يعادل حوالي 19 دولاراً أمريكياً.

ويستخدم ما لا يقل عن 8000 زائر المصعد يومياً وهو رقم قليل مقانرة بعدد الزائرين الذي كان يصل إلى 14 ألف يومياً قبل أزمة وباء كورونا.