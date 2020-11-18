شاهد: الصين ترجع تسجيل إصابات جديدة بكوفيد-19 إلى الأغذية المستوردة

أعلن مسؤولون صينيون الأربعاء عن إصابة عاملين بمركز لحفظ الأغذية المجمدة المستوردة بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي الإعلان في وقت تركز فيه الصين على تتبع الإصابات الناتجة عن التعرض للأغذية المستوردة بعد سيطرتها بشكل كبير على تفشي الوباء محلياً.

وتقول الصين إن حملات طبية واسعة في مدينة ووهان، البؤرة الأولى لكوفيد-19، وعدة مدن أخرى أظهرت عدة إصابات نتيجة التعرض لأغذية مجمدة مستوردة من البرازيل والأرجنتين.

وقال مسؤول بارز بالجمارك الأسبوع الماضي إن مفتشي الجمارك في جميع أنحاء البلاد اختبروا حتى الآن أكثر من 800 ألف عينة من الواردات المجمدة وأوقفوا الشحنات من 99 مورداً خارجياً.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل حتى الآن على انتقال الفيروس عبر الأغذية المغلفة.

وطبقاً لبول تامبياه، رئيس جمعية آسيا والمحيط الهادئ لعلم الأحياء الدقيقة والعدوى السريرية، انتقال كوفيد -19 عبر البلدان من خلال الأطعمة المجمدة "ممكن، لكن لم يتم دراسته بشكل شامل لذا لا نعرف مدى انتشاره".

وأرجعت السلطات الصينية انتشاراً جديداً للإصابات بالفيروس في مدينة تيانجين (112 كيلومتراً من العاصمة بكين) إلى عمال نقل الأغذية.