200 مطار أوروبي مهدد بالإغلاق...هل ستنجح الاختبارات السريعة لكوفيد-19 بإحياء الحركة الجوية؟

أعربت رابطة المطارات الأوروبية (أي سي أي) الثلاثاء عن قلقها الشديد، إزاء التضرر الناتج عن انخفاض الحركة الجوية خلال اجتماعها العام السنوي، عبر الفيديو.

وتعاني شركات الطيران من انخفاض حاد في حركة الملاحة الجوية حيث تراجعت حركة الملاحة الجوية بـ 86 بالمئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري فيما انخفض عدد المسافرين بنصف مليار منذ يناير- جانفي الماضي. هذا الوضع أصبح يهدد بإغلاق 200 مطارا أوروبيا.

ودعا أوليفييه يانكوفيتش،رئيس الرابطة في صحيفة لي إيكو الفرنسية، الدول الأوروبية منح 200 مطارا أوروبيا مساعدات حكومية، لمواجهة تفاقم الأزمة المالية وقال " من الواضح أن القطاع الجوي بحاجة إلى مساعدات طارئة من الحكومات". وقد اقترح تغيير النموذج الاقتصادي لشركات الطيران على صعيد بعيد.

الاختبارات السريعة لفيروس كورونا هل هي دقيقة؟

يعول القطاع الجوي بشكل خاص على تعميم اختبارات فيروس كورونا السريعة، قبل مغادرة الركاب وبعد وصولهم.

وبالرغم من ذلك، يقدم 55 مطارًا أوروبيًا بطلب هذه الاختبارات فيما تمارس الاختبارات السريعة في مطارات نيس وفرانكفورت ولندن ومطار إيطالي واحد.

ولفت فرانك جولدنادل، رئيس ثاني أكبر مطار في فرنسا، لأهمية الاختبارات السريعة، لاستعادة الثقة للركاب بالسفر. وقال في مقابلة تلفزيونية " سنسمح للمسافر بالسفر، والوصول إلى وجهته بأمان تام وفي البلد الذي يرحب به. وهذه الثقة هي التي ستسمح باعتقادي على استعادة الحيوية الجوية ".

ما هي اختبارات (بي سي أر)؟

تستخدم أغلب المطارات اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي أر) وهي اختبارات تتطلب وقتا أطول ولكنها بحسب الدكتور بيتر جوليك، خبير الأمراض المعدية في جامعة ولاية ميتشيغان، أكثر دقة خصوصا لتشخيص الحالات الإيجابية.

وتُجرى هذه الاختبارات عبر مسحة من اللعاب من الحلق أو الأنف في المختبرات الطبية وقد تستغرق أياما.