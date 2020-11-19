بايدن يؤكد أنه اختار وزير خزانة وسيعلن عنه لاحقا وينتقد تصرفات ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس أنه اختار وزير خزانة ستقبله كامل أطياف الحزب الديمقراطي وسيعلن عنه قريبا. وقال بايدن للصحفيين "اتخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر" الذي يحتفل به في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ "انعدام المسؤولية" لسعيه للبقاء في السلطة. وقال "إن الأمريكيين "يشهدون انعدام مسؤولية غير معقول، ورسائل ضارة غير معقولة تُبعث إلى بقية العالم حول طريقة عمل الديمقراطية".

وبشأن الوضع الصحي أكد بايدن أنّه لن يفرض إغلاقاً وطنياً شاملاً لكبح انتشار كوفيد-19 على الرّغم من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس. وقال "لا توجد ظروف أرى أنها تتطلب إغلاقاً وطنياً شاملاً. أظنّ أنّ ذلك سيؤدّي إلى نتائج عكسية".