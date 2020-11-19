بومبيو يصف حركة مقاطعة إسرائيل "بالسرطان" يقول إن أمريكا ستصنفها على أنها "معادية للسامية"

أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو انه سيزور الخميس مرتفعات الجولان المحتلة منذ العام 1967، مضيفا أن بلاده ستصنّف حركة مقاطعة إسرائل على أنها "معادية للسامية".

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان"، بينما وصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان" وأكد أن واشنطن ستصنفها على أنها "معادية للسامية".

. وأفاد مخاطبا نتنياهو "أريدك أن تعلم بأننا سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأمريكية لمثل هذه الجماعات".

والعام الماضي، اتخذت إدارة الرئيس الأمربكي دونالد ترامب قرارًا مثيرًا للجدل بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري التي احتللته اسرائيل عام 1967.

وقال بومبيو الخميس إن "مجرد الاعتراف (بهذه المنطقة) كجزء من إسرائيل... كان قرارًا اتخذه الرئيس ترامب حمل أهمية تاريخية وكان ببساطة اعترافا بالواقع".