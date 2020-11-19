نادي الأهلي المصري يعلن إصابة "كهربا" بفيروس كورونا

أعلن نادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري لكرة القدم الخميس عن اصابة لاعبه محمود عبد المنعم " كهربا " بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل يومين من الدور ربع النهائي لكأس مصر أمام أبو قير للأسمدة وحوالي أسبوع من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مواطنه الزمالك.

وجاء في بيان صادر على الموقع الالكتروني للنادي "محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يجري مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل. وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب ايجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة".

وخضع محمود كهربا لفترة عزل صحي فور ظهور نتيجة المسحة الأولى.

ويلتقي الأهلي مع فريق أبو قير للأسمدة يوم السبت في ربع نهائي كأس مصر، حيث يواجه الفائز في تلك المباراة الاتحاد السكندري في نصف النهائي. إلا أن "كهربا" سيغيب عن اللقاء بعيدًا عن إصابته بالفيروس بسبب تراكم الإنذارات.

كما ينتظر الأهلي مباراة مرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يستضيفه ستاد القاهرة الدولي.

وتأتي إصابة "كهربا" بعد يوم من إعلان الاتحاد المصري للعبة عن استمرارية اصابة لاعبَي منتخب الفراعنة محمّد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي ومحمّد النني لاعب ارتكاز أرسنال بفيروس كورونا، اضافة إلى إصابة كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني.