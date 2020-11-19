شاهد: أجواء احتفالية بعيد الميلاد في باريس وسط الإغلاق وتفشي الوباء

تكون هذه الفترة من السنة في أغلب المدن المسيحية أكثر الأوقات سحراً في العام، لأنها تتزامن مع بداية تزيين الشوارع والمحلات بديكورات أعياد عيد الميلاد. وفعلا بدأت الكثير من المدن في فرنسا وأوروبا بتزيين شوارها بالأضواء ولكن في متجر بزانتون عصمان Printemps Haussmann في باريس، لا تجذب عروض عيد الميلاد حشودها المعتادة هذه السنة بسبب إجراءات الإغلاق والاحتواء التي تفرضها الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

واستبعد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إعادة فتح المتاجر في 27 نوفمبر- تشرين الثاني، فيما تحاول الحكومة إيجاد مخرجا لإنقاذ فترة أعياد عيد الميلاد التي تشهد حركية اقتصادية ضخمة.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات تخفيف الإغلاق الأسبوع المقبل وسط مخاوف التجار والعائلات من استمرار فرض الإغلاق على بعض المتاجر وتقييد حرية التنقل.