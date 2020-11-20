بعد شوشة.. قوات أذربيجان تدخل إقليم أغدام بعد انسحاب القوات الأرمنية

أعلن الجيش الأذربيجاني صباح الجمعة دخوله إلى إقليم أغدام المتاخم لناغورني قره باغ، بعد أولى عمليات الانسحاب الثلاث للقوات الأرمنية التي ينص اتفاق وقف الأعمال القتالية عليها.

ويعتبر إقليم أغدام أول منطقة يدخلها الجيش الأذربيجاني بعد تنازل الأرمن عنها.

وإلى جانب أراض في منطقة ناغورني قره باغ وعلى رأسها مدينة شوشة ثاني مدن الإقليم، تستعيد أذربيجان بموجب الاتفاق الأقاليم الأذربيجانية السبعة التي كانت تشكل الحزام الأمني للجمهورية المعلنة من جانب واحد.

وقد سيطرت الأخيرة على أربعة من تلك الأقاليم بقوة السلاح فيما بدأت بتسليم ثلاثة أخرى. أغدام ابتداء من هذا الجمعة وكالبجار في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ولاشين في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكان تقدم قوات باكو قد حمل سكان المنطقة الأرمن إلى المنطقة قبل وصول تلك القوات.