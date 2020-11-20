شاهد.. مناورات عسكرية مشتركة في بحر العرب.. ورسائل إلى الصين وإيران

نشرت البحرية الهندية مقطع فيديو، لمناورات بحرية مشتركة، تجريها الهند مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، في بحر العرب.

هذه المناورات التي تستمر أربعة أيام، هي المرحلة الثانية من تدريبات مالابار، التي ينظر إليها كجزء من مبادرة إقليمية لمواجهة حزام الصين المستمر باتساعه، في منطقة المحيط الهادئ، بالإضافة إلى إيران.

وتجري هذه التدريبات في ظرف تشهد فيه كل من الصين والهند احتقانا على الحدود انطلقت شرارته منذ ستة أشهر ما أدى إلى مواجهة عسكرية محدودة بين البلدين الجارين.

وكانت المرحلة الأولى من التدريبات قد جرت ما بين 3 – 6 نوفمبر الماضي في خليج البنغال.