الأمين العام للأمم المتحدة يحّذر من "الخطر الوشيك" لحدوث مجاعة في اليمن

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة من أن اليمن يواجه "حاليا الخطر الوشيك لحدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود".

ويأتي التحذير الذي يعقب تحذيرات عدة مشابهة صدرت عن الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة، في ظل احتمال إدراج الولايات المتحدة المتمرّدين الحوثيين على قائمتها "للمنظمات الإرهابية"، ما من شأنه أن يعرقل بدرجة إضافية إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وحذّر غوتيريش من "خسارة ملايين الأرواح ما لم يتم القيام بتحرّك فوري". وتابع "أطالب الجميع بتجنّب اتّخاذ أي إجراءات من شأنها أن تفاقم الوضع المتردي أساسا"، في تلميح للتهديد الأميركي.

وفي معرض حديثه عن الأسباب التي تزيد من خطر تعرّض اليمن إلى مجاعة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى "الخفض الكبير" للتمويل لعمليات الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة هذا العام مقارنة بالعامين 2018 و2019، إضافة إلى عدم استقرار قيمة الريال اليمني والعقبات التي يواجهها العاملون في مجال الإغاثة ميدانيا.

وقال "أدعو جميع الأطراف التي لديها نفوذ (في اليمن) لمعالجة هذه المسائل بشكل عاجل لتجنّب وقوع كارثة. وإلا فنواجه خطر حدوث مأساة لا تقتصر على خسارة أرواح بشكل وشيك فحسب، بل تحمل تداعيات سيتردد صداها إلى ما لا نهاية في المستقبل".

ومن شأن إدراج الولايات المتحدة الحوثيين على قائمتها للمنظمات "الإرهابية" أن يعرقل التواصل مع المسؤولين الحوثيين واستخدام المنظومة المصرفية ودفع الأموال للعاملين في المجال الصحي وشراء الغذاء والوقود وحتى القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت.