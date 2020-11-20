أقام المصلون صلاة الجمعة في مسجد في منطقة أغدام حيث احتفلوا بتسليمها من القوات الأرمينية إلى القوات الأذربيجانية.

وجرى التسليم في أعقاب وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بعد أسابيع من القتال في ناغورني كاراباخ بين أرمينيا ذات الأغلبية المسيحية وأذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

وكان المسجد تحت سيطرة الأرمن منذ نهاية الصراع السابق في التسعينيات.

ودخلت القوات الأذربيجانية منطقة أغدام في وقت سابق يوم الجمعة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لذي أنهى ستة أسابيع من الحرب.

ونصت الهدنة التي توسطت فيها روسيا على أن تسلم أرمينيا سيطرتها على بعض المناطق التي تسيطر عليها خارج حدود ناغورني كاراباخ لأذربيجان.

تقع ناغورني كاراباخ داخل أذربيجان لكنها كانت تحت سيطرة القوات العرقية الأرمنية، المدعومة من أرمينيا، منذ نهاية الحرب الانفصالية.

أدت تلك الحرب إلى سيطرة الأرمن ليس على ناغورني كاراباخ فحسب، بل ومناطق كبيرة أخرى محيطة، منها " أغدام".

وتم اعتبار نهاية الحرب الأخيرة بمثابة انتصار في أذربيجان، لكنها أثارت احتجاجات حاشدة في أرمينيا.