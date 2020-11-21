المصائب لا تأتي فُرادى.. بريطاني أصيب بكوفيد-19 وعضّه ثعبان فتركه ضريرا ومشلولا!

حينما يختارك القدر ليمتحنك، فقد يضعك أمام أكثر من محنة في وقت واحد..

هذا ما حدث لمواطن بريطاني مقيم في الهند وقد شاء له القدر أن يواجه الإصابة بوباء كورونا هناك وكأنّ ذلك لم يكْفه، فهاجمه ثعبان من نوع كوبرا فتركه ضريرا ومشلولا ولا يزال المسكين في حالة خطرة وقد يفارق الحياة.

يان جونس كان يعمل في مجال العمل الخيري وقد صادف وجوده في إحدى قرى الشمال الغربي للهند، وهناك بدأت المأساة حين عضّه ثعبان سام من نوع كوبرا وقد انتشر خبر إصابته عبر صفحة GoFundMe فتحها أصدقاؤه وأفراد من عائلته بهدف جمع المال اللازم لتغطية نفقاته الصحية ونقله إلى بريطانيا.

الضحية منحدرة من جزيرة وايت الواقعة جنوب انكلترا وهو مديرة شركة سابيريان الخيرية والتي تُعنى بمساعدة الحرفيين الفقراء في الهند على مواجهة ظروفهم الصعبة.

ولا يزال يان جونس في قسم العناية الفائقة منذ تعرضه لعضة الكوبرا إضافة لإصابته بوباء كوفيد-19 وأمراض أخرى.

يقول بيان نشر على صفحة GoFundMe لجمع التبرعات: " إن يان كان ضحية وباء كورونا لثاني مرة وأصيب بأزمة قلبية في مارس آذار الماضي وجاءت عضة الكوبرا لتزيد الأمور خطورة".

صورة من صفحة GoFundMe لجمع التبرعات ليان جونز لتغطية مصاريف علاجه Mekki, Samia/

وأضاف البيان قائلا: "بسبب القيود على حرية التنقل لم يتسنّ له ان يغادر البلاد وهو الآن يواجه تكاليف علاج باهضة ناهيك عن عدم قدرته على السفر، نحن فتحنا صفحة جمع التبرعات هذه على أمل أن نجمع المال الكافي لمساعدة يان على تحمل نفقات علاجه المقدرة بعشرات الآلاف من الجنيهات قبل أن يصبح قادرا على العودة إلى عائلته في جزيرة وايت".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيه المسكين أمراضا بهذه الخطورة منذ أن كرّس حياته للعمل الخيري، فقد سبق له وأن أصيب بداء الملاريا وحمى الضنك قبل أن تتمكن منه عدوى كوفيد-19.

تصميم وإرادة

ويبدو أن عزيمة يان لا يفتّها لا المرض ولا عضّة الكوبرا، فقد قال نجله إن والده رجل "محارب" آثر البقاء في الهند حتى بعد إصابته بكل هذه الأمراض وأنه مصمم على عدم المغادرة والاستمرار في عمله الخيري.

وعن فصيلة الزواحف التي أصاب أحدها يان، فإن ما يسمى الكوبرا الملك أو King cobra والمتواجد في الهند وجنوب الصين وبعض مناطق جنوب شرق آسيا يعتبر من أخطر أنواع الثعابين على وجه الأرض. وقد يصل طوله إلى نحو خمسة أمتار ونصف (5,4864 متر) ما يجعل منه من أطول الثعابين في العالم.