شاهد.. برازيليون يقتحمون محلا لمجموعة كارفور بعد مقتل رجل أسود علي يد الحراس ودعوة للمقاطعة

خرج متظاهرون في عدة مدن برازيلية، للاحتجاج على مقتل رجل أسود، جرّاء تعرضه للضرب من قبل حراس أحد محلات كارفور التجارية في مدينة بورتو أليجري ما أدى لوفاته.

وتجمع المئات داخل أحد المتاجر التابعة للمجموعة الفرنسية وعبثوا بمحتوياته، تعبيرا منهم عن غضبهم لحادث مقتل جاو ألبيرتو سيليفيرا، وسط دعوات لمقاطعة المحلات التابعة لكارفور في بعض مدن البرازيل مثل ريو ديجانيرو وساو باولو وبرازيليا.