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روسيا

موسكو ترد على لندن بالمثل وتمنع دخول 25 مسؤولا بريطانيا إلى أراضيها

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بقلم:  Euronews
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي   -   حقوق النشر  AFP
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أعلنت موسكو اليوم أنها أصدرت قرارا بمنع 25 شخصية بريطانية إلى أراضيها ردا على عقوبات فرضتها لندن في يوليو تموز الماضي على خلفية ما يعرف بقضية مانيتسكي التي تخص مقتل رجل قانون سحمل نفس الاسم ولقي حتفه في أحد السجون الروسية.

وقال بيان الخارجية في موسكو: ردا على الأعمال غير الصديقة التي قامت بها السلطات البريطانية وانطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل فقد قرر الطرف الروسي فرض عقوبات ضد 25 مسؤولا بريطانيا تم منعهم من دخول روسيا".

وكانت بريطانيا قد أعلنت في تموز يوليو الماضي فرض عقوبات على 25 شخصية روسية في إطار آلية وضعتها لندن لمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وقد تم بموجبها تجميد أصول تلك الشخصيات ومنعها من دخول الأراضي البريطانية.

ومن هؤلاء المسؤولين الروس المتهمين بالضلوع في مقتل سيرغي مانيتسكي المحامي في صندوق هيرميتاج كابيتال للاستثمار، ألكساندر باستريكين مدير لجنة تحقيق مقربة من الكرملين ومكلفة بالتحقيق في كبريات القضايا.

وقد نفت روسيا الاتهامات البريطانية ونددت السبت مجددا بالعقوبات التي فرضتها لندن تحت ذرائع مختلقة وسخيفة حسب تعبيرها وقالت إن هذه محاولة للضغط على النظام القضائي الروسي بحسب بيان الخارجية في موسكو.

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