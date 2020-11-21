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روسيا

فيديو.. الشرطة الروسية تحرر طفلاً اختطف منذ شهرين

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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عملية تحرير صبي روسي عمره 7 سنوات وقع ضحية اختطاف
عملية تحرير صبي روسي عمره 7 سنوات وقع ضحية اختطاف   -   حقوق النشر  AP Photo
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تمكنت محققون روس، من تحرير طفل عمره سبع سنوات، كان قد اختطف منذ شهرين، في منطقة فلاديمير.

ويظهر في مقطع فيديو نشرته لجنة التحقيقات الروسية، ضباط وهم يلقون القبض على المختطف، وهو رجل عمره 26 عاما.

المتحدثة باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بيتيرينكو قالت إن الرجل اختطف الطفل في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، من قرية جوركي، بعد أن توقف، وتحدث معه لبعض الوقت بالقرب من بركة مياه.

وأكدت أن الطفل عاد إلى والديه، وأن دوافع وملابسات الجريمة ماتزال قيد التحقيق.

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