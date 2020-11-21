فيديو: الملكة إليزابيث والأمير فيليب يحتفلان بعيد زواجهما الـ73

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب بمرور 73 عامًا على واحدة من أكثر الزيجات شهرة في العالم.

والتقت الأميرة في شبابها بزوجها المستقبلي خلال زيارة ملكية قادتها إلى كلية دارتموث البحرية في العام 1939. حينها كانت إليزابيث الثانية مجرد أميرة مراهقة طائشة وكان الأمير فيليب يتدرب ليكون ضابطًا في خدمة الملك.

أقيمت الخطوبة الملكية يوم عيد ميلاد الملكة الحادي والعشرين في أبريل- نيسان 1947. وفي نفس العام، عقد القران في 20 نوفمبر- تشرين الثاني.

وتزوجت الملكة إليزابيث بفيليب في حفل ضخم احتل عناوين الصحفات الأولى لأكبر الصحف والمجلات في جميع أنحاء العالم. كما نقلت بعض المحطات التلفزيونية الحفل على المباشر خلال السنوات التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقتها، لم يكن أحد يشك أن عهد الملكة إليزابيث الثانية سيكون أطول حكم ملكي في أوروبا وأن زواجها سيحطم أيضًا بعض الأرقام القياسية.

الزوجان الملكيان احتفلا بعيد زواجهما الـ73 في قلعة وندسور، حيث يقيمان خلال ثاني إغلاق تعيشه في إنجلترا جراء فيروس كورونا المستجد.