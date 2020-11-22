هجوم على الفنان محمد رمضان بعد صور له مع إسرائيليين في دبي واتهامات بالتطبيع

أثار الممثل المصري الشهير محمد رمضان جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور له مع مشاهير إسرائيليين في دبي، الأمر الذي رفضه العديد من متابعي النجم العربي.

وفوجئ جمهور الفنان المصري السبت بصفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، وهي صفحة موقع فيسبوك الرسمية باللغة العربية لدولة إسرائيل، تنشر صورة لرمضان مع مطرب إسرائيلي اثناء حضور فعالية معينة في الإمارات.

وعلّقت الصفحة على الصورة "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

ثم نشرت الصفحة صورة أخرى تجمع بين رمضان ولاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع، في الحدث نفسه بدبي.

وبعد نشر الصورتين، واجه الممثل المصري تعليقات كثيرة لاذعة من مستخدمي فيسبوك.

وكتب أحد المستخدمين "لا يحتاج محمد رمضان إلى صورة مع ممثل إسرائيلي في دبي؛ كي نعرف حجم الابتذال الذي يعيشه كشخص لا يحمل أي رسالة ذات قيمة لمجتمعه وأمته".

وكتبت أخرى "فعلا لا يوجد شيئا غير الفن لتجمعكم ..لا دين ولا عروبة ولا إنسانية ولا أرض ولا تاريخ مشترك قد يجمعنا أبدا".

بينما كتب مستخدم ثالث "هذا هو السلام الذي نبحث عنه، الله ينور عليك يا محمد رمضان .. السلام هو الحل في الوطن العربي والشرق الأوسط".

كذلك أصبح #محمد_رمضان من أكثر الوسوم انتشارا على موقع تويتر في مصر حيث ضم الآلاف من التغريدات والتي كان معظمها يدعو لمقاطعة الفنان المصري.

ويشتهر رمضان في مصر بأعمال الدراما والحركة وأداء بعض الأغاني المصورة، التي حصدت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب، وعرف عنه إثارة الجدل حيث يطلق على نفسه لقب "نمبر وان"، ما يعني أنه الأول في مجاله بين منافسيه.

كذلك من خلال قيامه باستعراض ممتلكاته مثل بيته وأسطول سياراته الفارهة وطائرته الخاصة، بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أشهر أعمال رمضان أفلام "الألماني" و"عبده موته" و"شد أجزاء" ومسلسلات "الأسطورة و"البرنس".

ومن جهته رد رمضان على هذه الموجة من الانتقادات ونشر على حسابه على فيسبوك وتويتر مقطعا من الفيديو يظهر فيه مع شاب ويقول فيه "فلسطين نمبر وان (رقم واحد)".

وكتب رمضان تعليقا على الفيديو بالعامية المصرية "لا أسال عن بلد من يلتقط الصور معي إلا إذا قال هو لوحده .. وهذا فيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وأوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق!!".

وأضاف "تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن المقصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال???? لإيقاف نجاحي وشعبيتي".

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية المصرية، بأن رمضان "أنكر أنه كان على معرفة بجنسية من التقط معهم الصور".

وأضاف "سوف نستدعي محمد في النقابة ونطالبه بإصدار بيان لتوضيح حقيقة الأمر".

وتأتي أزمة صور رمضان بعد شهر على إعلان السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد عقود من الجمود ولكي يلحق البلد العربي بالإمارات والبحرين اللذان سبقاه في هذه الخطوة بشهرين.

ومصر هي أول دولة عربية تبرم معاهدة سلام مع الدولة العبرية عن طريق الرئيس الراحل أنور السادات في 1978، إلا أن العلاقات بين الدولتين على المستوى الشعبي لا تزال فاترة.