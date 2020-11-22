ألمانيا تصادر 11 طناً من تبغ "الشيشة" المهرّب من الشرق الأوسط والسبب..

أعلنت السلطات الأمنية في برلين عن مصادرة 11,2 طناً من تبغ الشيشة المهرّب من الشرق الأوسط إلى ألمانيا.

وجاءت المصادرة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي بعد عدة أشهر من تتبع الشرطة وموظفي الجمارك الألمان لشبكة عراقية – ألمانية توزع التبغ بشكل غير قانوني على مقاهي الشيشة عبر أوروبا.

وألقت السلطات القبض على ثلاثة أشخاص لم تسمّهم وقالت إن أعمارهم تتراوح ما بين 27 و35 عاماً.

وسعت الشبكة للتهرّب من دفع حوالي 200 ألف يورو قيمة استيراد التبغ بشكل قانوني.

وقالت السلطات إن أحد الموقوفين متهم بقيادته لجماعة إجرامية تنشط في العاصمة برلين دون أن تحدد مصدر شحنة التبغ المهرّبة في الشرق الأوسط.