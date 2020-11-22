أظهر تقرير زيادة في حجم ثروات 647 مليارديراً أمريكياً بقيمة حوالي 960 مليار دولار منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي التقرير، الذي أجراه معهد الدراسات الأمريكي بالتعاون مع منظمتين غير حكوميتين، ليلقي الضوء على الفوارق الطبقية التي ساهمت الجائحة في تعميقها داخل المجتمع الأمريكي.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة شهدت ظهور 33 مليارديراً جديداً خلال فترة الجائحة.

ويطالب الملايين من الأمريكيين من بينهم خبراء ماليون الكونغرس بتمرير حزمة مساعدات جديدة تساعد المتضررين مالياً جراء الجائحة.

ويقدر التقرير القيمة الإجمالية لثروات المليارديرات الأمريكيين بـ4 ترليون دولار وهو ما يشير إلى "فشل سياسات" الاقتصاد الأمريكي.

تشاك كولينز، مدير برنامج التفاوت الطبقي لدى معهد دراسة السياسات أو Institute for Policy Studies قال لمجلة نيوزويك: "تلك الأرقام تعني أن الكثير من ثروات المجتمع تتدفق إلى عدد قليل جداً من الأيادي".

وألقى التقرير باللوم على 12 شركة في "تفجير عدم المساواة" في المجتمع الأمريكي وفي مقدمتهم شركات أمازون وولمارت وبلاكستون.

واستطرد التقرير: "نجاح هذه الأعمال لم يترجم إلى أجور أفضل أو ظروف عمل أكثر أماناً للموظفين الذين يعملون في ظروف جائحة".