ترامب وآخر مشاركة في قمة ال20.. مرورٌ خاطف وحديث عن "عمله المذهل" وانسحاب للعب الغولف!

إذا كان ثمة من كلمة تعلق في الأذهان بعد مغادرة سيد البيت الأبيض سدة الرئاسة فستكون بلا شك كلمة "GREAT" أو "مذهل" و"رائع" حسب الترجمة يلوكها كلما دعت الحاجة لتعداد مناقبه ومآثره..

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك السبت لفترة وجيزة في قمة مجموعة العشرين الافتراضية المنعقدة في السعودية السبت والأحد وبطبيعة الحال لم يفوّت فرصة التحدّث عن "عمله المذهل"، وفقا لاثنين من المشاركين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس، قبل أن ينسحب من الجلسة ويتوجه ل.. لعب الغولف!

بدأ ترامب الذي يواصل رفض قبول هزيمته في الانتخابات الرئاسية، حديثه عند حوالى الساعة12,45 بتوقيت غرينيتش، بعد وقت قصير من الكلمة الافتتاحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تنظم بلاده القمة عبر الانترنت.

وبحسب مشارك حضر المحادثات المغلقة، فإنّ "خطابه تمثّل في قوله إنه قام بعمل مذهل للغاية خلال فترة ولايته على الصعيد الاقتصادي وفي مواجهة" فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 12 مليون أميركي توفي منهم نحو 260 ألفا.

وأكّد المصدر أنّ ترامب "لم يقل كلمة واحدة على الصعيد الدولي".

وبحسب المصدر الآخر، قال ترامب لقادة الدول والمسؤولين "كان لي شرف العمل معكم وأتطلع إلى العمل معكم في المستقبل ولفترة طويلة".

بمجرد انتهاء كلمته، انسحب الرئيس الأميركي، وفقا للمصدرين، وتسلّم وزير الخزانة مكانه.

وغادر ترامب البيت الأبيض في وقت لاحق متوجها إلى ناديه للغولف بالقرب من واشنطن العاصمة التي يضطر لمغادرتها رئيسا تاركا البيت الأبيض لغريمه الديموقراطي جو بايدن رغم امتناعه الإقرار بهزيمته حتى الآن.