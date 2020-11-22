شاهد: بعمق 45 متراً.. بولندا تفتتح أكبر بركة في العالم للغطس العميق

في العاصمة البولندية وارسو افتُتحت نهاية هذه الأسبوع أكبر بركة للغطس في العالم بعمق 45,5 متراً وتضم كهوفاً وحطاماً اصطناعية.

وتحتوي البركة المسماة "ديب سبوت" على ثمانية آلاف متر مكعب من المياه وهي كمية أكبر بعشرين ضعفا من حمامات السباحة البالغ متوسط مساحتها 25 متراً.

وتمكن القائمون على المجمع من افتتاحه على الرغم من إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19 نظراً لكونه مركزاً يقدم دورات تدريبية في الغطس والسباحة.

ويخطط القائمون على المركز لبناء فندق تطلّ حجراته على حمام السباحة مباشرة.

وشهد اليوم الأول لافتتاحه قدوم أكثر من عشرة سباحين من بينهم ثمانية يسعون لنيل رخصة التدريب على الغطس.

وقال ميشال برازينسكي، مدير المركز، إن حمام السباحة الأعمق في العالم سيُستخدم أيضاً كموقع لتدريبات الجيش ورجال الإطفاء البولنديين.

واستُخدم ما لا يقل عن خمسة آلاف متر مكعب من الخرسانة لبناء الحمام الذي استغرق عامين وبتكلفة بلغت حوالي تسعة ملايين يورو.