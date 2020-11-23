تفكيك خلية "موالية" لتنظيم الدولة الإسلامية في المغرب

أعلنت السلطات المغربية أنها فككت الاثنين خلية "موالية" لتنظيم الدولة الإسلامية مكونة من ثلاثة أفراد كانوا "يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية".

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنه تمكن من "تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لـ"داعش"، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة"، وذلك في مدينتي إنزكان وآيت ملول ضواحي أكادير (جنوب).

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه بهم قد أعلنوا "بيعتهم للخليفة المزعوم" للتنظيم المتطرف، "قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة".

وأضاف أنهم "كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة"، مشيرا أيضا إلى "إشادتهم بالعمليات الإرهابية ل"داعش" بعدد من الدول الأجنبية".

كما حجز أسلحة بيضاء وأجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف، بحسب نفس المصدر.

وتعلن السلطات المغربية تكراراً عن تفكيك خلايا موالية للتنظيم المتطرف، بينها خلية من خمسة أفراد أوقفوا في أيلول/ سبتمبر "قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة".

وقتل أحد هؤلاء المتهمين الخمسة حارس سجن بعدما احتجزه داخل زنزانة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

بقي المغرب عموما في منأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية حتى أواخر 2018، عندما قتلت سائحتان اسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش (جنوب) في عملية نفذها موالون له من دون أن يعلن التنظيم تبنيها.

وأوقفت السلطات الأمنية في عمليات متفرقة العام الماضي 79 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية، حسب آخر حصيلة رسمية.