قضية الصور مع إسرائيليين: الاتحاد المصري يوقف محمد رمضان مؤقتاً

قرر الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر وقف الممثل المصري الشهير محمد رمضان مؤقتاً عن العمل لحين التحقيق معه بشأن صور انتشرت له على منصات التواصل الاجتماعي تجمعه بمشاهير إسرائيليين في دبي.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية في مصر الإثنين، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قرار الوقف المقتضب. وجاء في القرار "قرر الاتحاد العام للنقابات الفنية في جلسته المنعقدة اليوم (الإثنين) وقف عضو نقابة المهن التمثيلية/ محمد رمضان، لحين التحقيق معه بحد أقصى في الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2020".

كما حرّك محام مصري قضية مستعجلة ضد رمضان بتهمة "الإساءة للشعب المصري"، على خلفية الصور وحددت محكمة مصرية تاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر لنظر القضية، بحسب ما ورد في وسائل إعلام محلية. ويواجه النجم المصري انتقادات لاذعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له مع مشاهير إسرائيليين في إحدى الفعاليات في دولة الإمارات.

ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منصات التواصل الاجتماعي السبت، صورة لرمضان مع المغني الإسرائيلي عومير آدام في دبي. ثم نشرت الصفحة صورة أخرى تجمع بين رمضان ولاعب كرة القدم العربي الإسرائيلي ضياء سبع، خلال المناسبة نفسها. ورد رمضان على هذه الموجة من الانتقادات ونشر على حسابيه على فيسبوك وتويتر مقطعاً من الفيديو يظهر فيه مع شاب ويقول فيه "فلسطين نمبر وان (رقم واحد)".

وتأتي أزمة صور رمضان بعد شهر على إعلان السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل ليلحق بالإمارات العربية المتحدة والبحرين اللتين سبقتاه الى هذه الخطوة خلال الصيف. ومصر هي أول دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع الدولة العبرية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في 1978، إلا أن العلاقات بين الدولتين على المستوى الشعبي لا تزال فاترة.