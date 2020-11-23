بنيامين نتنياهو زار السعودية سرا الأحد والتقى ولي العهد محمد بن سلمان (وسائل إعلام إسرائيلية)

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السعودية الأحد، وأجرى محادثات سرية مع ولي العهد محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة في الدولة العبرية الإثنين. وفور انتشار الخبر سارع وزير الخارجية فيصل بن فرحان لنفي الزيارة والمقابلة.

وأفادت وسائل الإعلام أن رئيس وكالة الاستخبارات يوسي كوهين رافق نتنياهو في زيارته إلى موقع مدينة نيوم المستقبلية في شمال غرب المملكة والتي تعتبر أقرب نقطة إلى إسرائيل وأنه التقى فيها الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأكد مراسل دبلوماسي في الإذاعة العامة الإسرائيلية حضور بومبيو، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي ليومين، المحادثات. ونقلت الإذاعة عن مسؤولين رسميين إسرائيليين لم تكشف هوياتهم قولهم إن نتانياهو ويوسي كوهين "توجّها إلى السعودية والتقيا بومبيو وبن سلمان في مدينة نيوم".

وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية الإثنين أيضا معلومات متطابقة.

وأظهرت خرائط رادارات الطيران 24-Flightradar24، الذي يوفر تتبعًا مباشرًا للرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم، طائرة أقلعت من تل أبيب يوم الأحد في حوالي الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي وتختفي من الرادار بالقرب من نيوم بعد حوالي ساعة.

وتظهر نفس الرحلة التي ظهرت على الرادار بالقرب من نيوم وهبطت في تل أبيب في حوالي الساعة 1 صباح يوم الإثنين. ولم يذكر أي تفاصيل عن الرحلة.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلبات للتعليق.

أما من الجانب السعودي، فقد نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان صحة التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تحدّثت عن لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المملكة.

وكتب الوزير في تغريدة "تابعت تقارير صحافية حول اجتماع مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها (وزير الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع. المسؤولون الوحيدون الحاضرون كانوا أمريكيين وسعوديين".

وتأتي أخبار هذه الزيارة لنتنياهو بعد توقيعه اتفاقيات تاريخية لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين الحليفتين للسعودية. ووقعت هذه الاتفاقيات منتصف أيلول/سبتمبر في حديقة البيت الأبيض في واشنطن. وردد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون منذ ذلك الوقت، عن وجود دول عربية إضافية مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل. وبالفعل، أعلنت الخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر تطبيع علاقاتها مع اسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما".

لكن السعودية سبق أن شددت على تمسكها بموقف جامعة الدول العربية الممتد لعقود والذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.