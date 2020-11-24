إلغاء مئات الرحلات في مطار شنغهاي بعد تسجيل سبع إصابات بكوفيد-19

ألغيت مئات الرحلات الثلاثاء في أكبر مطار دولي في شنغهاي بشرق الصين بعد رصد عدة حالات كوفيد-19 مرتبطة بموظفين في الشحن الجوي.

وكانت العاصمة الاقتصادية للصين التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، قد أشارت هذا الشهر تسجيل سبع إصابات محلية. وغالبية الحالات رصدت في الايام الماضية في مطار بودونغ ما أدى إلى حملة فحوصات شاملة لموظفين وخطة تلقيح عمال معرضين للاصابة.

والثلاثاء ألغيت أكثر من 500 رحلة أي حوالي نصف الرحلات المقررة لهذا اليوم انطلاقا من شنغهاي-بودونغ بحسب الموقع المتخصص فاريفلايت.

وألغي أكثر من 45 بالمئة من الرحلات المتجهة إلى المطار نفسه.

وليلة الأحد إلى الإثنين، اقتاد فريق طبي مجهز بكل أدوات الحماية حشدا من الموظفين الى موقف سيارات بهدف اجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

والصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى السنة الماضية، تمكنت من السيطرة على الوباء ألى حد كبير منذ الربيع بفضل استراتيجية الفحوصات والعزل والحجر الصحي وتتبع المخالطين. واستؤنفت الحياة بشكل شبه عادي باستثناء في بعض البؤر المحددة.

وفي تيانجين على بعد حوالي مئة كلم جنوب شرق بكين، سجلت خمس حالات إصابة بكوفيد-19 السبت وواحدة آخرى الثلاثاء.

وألغي حوالي نصف الرحلات أيضا الثلاثاء في مطار هذه المدينة التي تعد حوالي 15 مليون نسمة وجرى تنظيم حملة فحوصات مكثفة على قسم من السكان في الأيام الماضية.