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مصر

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi(C) wearing a facemask as a protective measure against the novel coronavirus, during a visit to the Huckstep military base
Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi(C) wearing a facemask as a protective measure against the novel coronavirus, during a visit to the Huckstep military base   -   حقوق النشر  AFP/ EGYPTIAN PRESIDENCY
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء المصريين الى التزام إجراءات الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد محذرا من تزايد أعداد الإصابات في البلاد.

وقال السيسي في كلمة مسجلة وجهها الى المصريين، وبثها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الوباء ما زال مستمرا وحرصنا يجب أن يستمر وكذلك اجراءاتنا للحفاظ على أنفسنا" من خطر الإصابة بالفيروس. وأضاف أنه خلال الموجة الأولى لانتشار الفيروس في مصر في الربيع "اتخذنا إجراءات كثيرة (...) واضطررنا الى الاغلاق الجزئي".

وتابع "لا نريد أن نصل الى ذلك مجددا" ، محذرا من أن "حجم الاصابات ينمو" ولكننا "نأمل ألا نكرر الاجراءات التي اتخذناها في الموجة الأولى ولن يكون هذا ممكنا الا بحرصكم وتعاونكم".

وطلب السيسي من المصريين "عدم التواجد في الاماكن المغلقة" لفترات طويلة "واحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات". وشهدت أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد تزايدا مطردا خلال الأسابيع الأخيرة. وسجلت مصر الاثنين 354 اصابة جديدة و12 وفاة ليرتفع اجمالي الاصابات الى 113381 من بينها 6560 وفاة.