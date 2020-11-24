شاهد: مدينة فلاديفوستوك الروسية تتجمد والسلطات تقول إنها أمام "كارثة طبيعية"

عاصفة ثلجية ضربت الأحد مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا ما أدى إلى تغطية الجليد لأغلب معالم المدينة. واجتاحت الرياح والأمطار الجليدية تلك المنطقة التي تركت نحو 150 ألف روسي دون مياه أو كهرباء، إذاناً بشتاء قارس.

السلطات التي أعلنت حالة الطوارئ في المنطقة، أشارت إلى أن سماكة الثلوج المتساقطة وصلت في بعض المناطق إلى معدّلات لم تشهدها منذ عشرات السنين، ما دفع الحكومة إلى إعلان أن ما يحدث هو كارثة طبيعية.