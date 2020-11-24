الاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقاً حول اللقاحات مع شركة موديرنا الأمريكية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أروسولا فون دير لايين الثلاثاء عقداً مع شركة موديرنا الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غداً على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضاً إلى أن هناك عقداً سابعاً مقبلاً من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت فون دير لايين أعلنت الخميس الفائت إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص للقاحين ضد فيروس كورونا من انتاج تحالف مختبري فايزر- بيونتك ومختبر موديرنا قبل نهاية الشهر المقبل.

وتوصلت المفوضية الأوروبية في الواقع لاتفاقيات مع عدد من شركات الأدوية لتوريد لقاحات محتملة مضادة لمرض كوفيد-19 لصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منها مختبرات أسترازينكا (البريطاني-السويدي) والأمريكي جونسون آند جونسون (400 مليون نسخة من كل مختبر) وأيضاً "سانوفي-جي إس كاي" (300 مئة مليون جرعة) وفايزر-بيونتيك (300 مليون جرع) والألماني "كيورفاك" (405 ملايين جرعة).

وأكدت فون دير لايين إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى تأمين "مجموعة شاملة من اللقاحات"، من شأنها أن تعطي المواطنين الأوروبيين الفرصة للحصول على أفضل الأدوية الواعدة التي تمّ اختبارها والتي لا تزال في مرحلة الاختبار.

وذكرت رئيسة أكبر سلطة تنفيذية أوروبية أن وكالة الدواء الأوروبية هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعطي الضوء الأخضر لبدء توزيع اللقاحات التي أثبتت أنها "آمنه وفعالة".