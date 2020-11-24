شاهد: المركبة الفضائية الصينية تنطلق إلى القمر لجلب عينات منه

أطلقت الصين صباح الثلاثاء مسباراً إلى القمر لجمع عينات صخرية وجلبها إلى الأرض. إنها المحاولة الأولى من نوعها منذ السبعينيات.

وانطلق الصاروخ "لونغ-ماؤش- 5" حاملاً المسبار "شانغي 5" من مركز ونتشانغ في مقاطعة هاينان، وهو أكبر صاروخ حامل في الصين.

المهمة هي اختبار لقدرة الصين على الحصول على عينات عن بعد من الفضاء قبل محاولة القيام بمهام أكثر تعقيداً.

إذا سارت الأمور على ما يرام، فستكون الصين الدولة الثالثة التي جلبت عينات من القمر، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.

عند دخول مدار القمر، ستنشر المركبة الفضائية زوجاً من المركبات على سطحه. وتتمثل الخطة في أن يقوم المسبار بالبحث في سطح القمر واستخراج التربة والصخور باستخدام ذراع آلية.

ومن المقرر أن تستغرق المهمة بأكملها حوالي 23 يوما.

لقد مر أكثر من 40 عاماً منذ أن جلب الأمريكيون والسوفييت صخور القمر و "التربة" لتحليلها.