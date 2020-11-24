شاهد: الخسائر التي تكبدتها المنشأة النفطية التابعة لأرامكو في جدة بعد قصفها من طرف الحوثيين

سبب القصف الصاروخي الذي للمتمردين الحوثيين بعض في المنشأة النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة على البحر الأحمر. وأدى القصف الصاروخي إلى حدوث انفجار وحريق في خزان وقود دون أن يوقع ضحايا أو يؤثّر في إمدادات الشركة، حسبما أعلنت الرياض.

ووقع الهجوم غداة استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين الافتراضية، وبعد أكثر من عام على استهداف منشآت لأرامكو في شرق المملكة في عملية غير مسبوقة، أحدثت اضطرابات في سوق النفط العالمي.

وكان المتحدث باسم الجناح العسكري للمتمردين يحيى سريع قد أعلن في بيان نشرته وكالة الأنباء "سبأ" المتحدّثة باسم للحوثيين، أنّ القوة الصاروخية استهدفت محطة توزيع أرامكو في مدينة جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2، والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد.

من جهته، قال التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية إنه ثبت تورط الحوثيين، متهما إيران مجددا بتزويد المتمردين بأسلحة نوعية من نوع كروز، وطائرات مسيرة مفخخة.