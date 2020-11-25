رجل يصدم بسيارته بوابة المستشارية الألمانية في وسط برلين

صدم رجل صباح الأربعاء بسيارته بوابة المستشارية الألمانية في برلين، قبل أن يتمّ توقيفه، وفق ما أعلنت الشرطة.

ولم تتسبب السيارة وهي من نوع فولكسفاغن خضراء اللون، بأضرار في المكان في وسط العاصمة الألمانية. ودُوّنت على السيارة بطلاء أبيض شعارات تدعو إلى وقف "سياسة العولمة" وأخرى تقول "أنتم قتلة أطفال ومسنين".

وبعدما أوقفت الشرطة السائق استمعت إلى أقواله.

وقالت متحدثة باسم الشرطة "السيارة أمام البوابة. نسعى إلى معرفة ما إذا كان قادها عن قصد إلى هذا المكان" مضيفةً أنها ليست متأكدة من وجود أضرار.

ولم تلحق بالسيارة إلا أضرار قليلة. وأوقفت العربة جزئياً بسبب عوائق مخصصة لمنع حصول أي اعتداء بالسيارة ضد المستشارية التي تشغلها أنغيلا ميركل منذ 15 عاماً.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن السيارة نفسها استُخدمت العام 2014 لمحاولة الدخول إلى الدائرة الأمنية التي تحيط بالمستشارية للاحتجاج آنذاك على الاحباس الحراري.