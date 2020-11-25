انفجار على متن ناقلة يونانية في ميناء الشقيق السعودي ولا إصابات

وقع انفجار ليل الثلاثاء الأربعاء على متن ناقلة "أغراري أم تي" اليونانية في ميناء الشقيق السعودي، لكن لم يسفر عن إصابات، كما أعلنت وزارة البحرية التجارية اليونانية.

وأفاد مكتب الوزارة وكالة فرانس برس بأن "الانفجار وقع الساعة 03,00 بالتوقيت المحلي (00,00 بتوقيت غرينتش)، لكن أسبابه لم تحدد بعد"، مشيراً إلى أن 25 شخصاً من أفراد الطاقم، بينهم 7 يونانيين، كانوا على متن السفينة التي ترفع علم مالطا.

وأكد مسؤول من المكتب الإعلامي للوزارة أن "الطاقم بصحة جيدة". وتتبع الناقلة النفطية إلى "مجموعة شركات إيكونومو"، ولم تكن تقل أي حمولة لحظة وقوع الانفجار، وفق المصدر نفسه.

وتسبب الانفجار بأضرار فوق خط المياه، بحسب مصدر وزاري رفض الكشف عن هويته. ووفق المصدر نفسه، فتحت الشرطة السعودية تحقيقاً لمعرفة أسباب الانفجار.