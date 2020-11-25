بريطانيا تخفض بشكل كبير مساعداتها للتنمية (وزير المالية)

أعلنت بريطانيا الأربعاء عن انخفاض حاد في مساعداتها التنموية العام المقبل بسبب تأثر قطاعها المالي بوباء كوفيد-19. وقال وزير المالية ريشي سوناك أمام أعضاء البرلمان "في فترة أزمة غير مسبوقة يتعين على الحكومة القيام بخيارات صعبة" ، معلنا أنه سيتم تخفيض مساعدات التنمية في 2021 إلى 0,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0,7 بالمئة عادة.

كما أعلن سوناك أن المملكة المتحدة تمر بفترة "طوارئ اقتصادية" وستعاني من انخفاض غير مسبوق بنسبة 11,3 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقديرات رسمية ذكرها وزير المالية في خطاب في البرلمان الأربعاء أن النمو سينتعش بنسبة 5,5 بالمئة العام المقبل. وقال خلال عرضه خطة واسعة للإنفاق، إنه من المتوقع أن يرتفع العجز العام إلى 394 مليار جنيه للعام المالي الحالي، أي 19 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بسبب جهود غير مسبوقة لدعم قطاع الوظائف في مواجهة صدمة الوباء.