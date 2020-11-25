شاهد: "الحلزون الإنكليزي" و"خنزير مارسيليا" في رحلة لجمع آلاف الكمامات الملقاة على الأرض

قام مواطنان أحدهما فرنسي والآخر بريطاني برحلة من مدينة مرسيليا جنوب فرنسا نحو العاصمة باريس سيرا على الأقدام في مهمة فريدة من نوعها. ويُطلق البريطاني على نفسه اسم "الحلزون الإنكليزي"، بينما يُسمي الفرنسي نفسه "خنزير مارسيليا".

وخلال عملية السير التي يقومان بها يجمع "الحلزون الإنجليزي" و"خنزير مرسيليا" كمامات الوجه الملقاة على طول الطريق فضلاً عن القنينات البلاستيكية ومخلفات الوجبات السريعة التي يُلقيها البعض على قارعة الطريق.

وانطلق الثنائي في الأول من أكتوبر-تشرين الأول حيث قاما بالسير بالقرب من خط القطار السريع قدر الإمكان، وقاموا بالشرح للمواطنين الذين التقوا بهم بالعملية التي يقومان بها. ويضطر الثنائي للتخييم في الغابة عند حلول المساء أو قضاء الليل في المواقف الخاصة بالسيارات. ومن المقرر أن يصل الثنائي هذا السبت إلى باريس بعد قطعهما لمسافة 880 كيلومترًا.