شاهد: انتشال فيل من داخل بئر عميقة جنوب الهند

تم انتشال فيل سقط في بئر عميقة في دارمابوري جنوب الهند برافعة في مهمة إنقاذ استغرقت حوالى 16 ساعة وشارك فيها عشرات من الحراس ورجال الإطفاء. وسقط الفيل في بئر عمقها أكثر 20 مترا بعد أن تجول في قرية بولاية تاميل نادو الأسبوع الماضي أثناء بحثه عن الطعام.

وأكد حارس غابة محلي أن القرويين سمعوا أصواتا واكتشفوا أن الفيل سقط في البئر، وكانوا في البداية يعتقدون أن الحيوان كان يحاول الهرب من الكلاب، وبعدها اتصلوا بالسلطات لإخراج الفيل عندما أدركوا أنه قد يموت إذا لم يتم إنقاذه.

وفي البداية، هرع حوالي 50 من الحراس ورجال الإطفاء إلى القرية، حيث حاولوا في البداية ضخ المياه من البئر، لكن الفيل الخائف قام بدفع المعدات التي كانوا يستخدمونها.

ونجح رجال الإنقاذ بعد ذلك في إطلاق النار على الفيل الذي يبلغ ارتفاعه حوالي مترين ونصف المتر بسهام مهدئة. ومع حلول الليل، نزل رجال الإنقاذ إلى البئر وربطوا أحزمة بأقدام الحيوان المخدر، وسحبوه بواسطة رافعة. وبعد نصف ساعة، تمّت إعادة الفيل إلى الغابة من قبل الحراس.

وتعتبر الهند موطنا لما يقرب من 30 ألف فيل. وقد تسبب التوسع العمراني في خلق الصراع بين الفيلة والبشر حيث قُتل نحو 2360 شخصًا في هجمات على الفيلة بين عامي 2014 و2019، وفقًا لبيانات الحكومة الهندية.

وأظهرت الأرقام أنه في نفس الفترة مات حوالي 510 فيل، بينهم 333 بالصعق الكهربائي ونحو 100 بسبب عمليات الصيد الجائرة وعمليات التسمم التي يقوم بها السكان المحليون. وفي وقت سابق من هذا العام تمّ اعتقال عامل مزرعة بولاية كيرالا الجنوبية بعد أن تسبب في مقتل أنثى فيل حامل تناولت فاكهة مليئة بالمتفجرات حيث كان العمل يسعى إلى منع الخنازير البرية من دخول المزرعة.