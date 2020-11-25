طهران ترفض طلب ستوكهولم إلغاء حكم بإعدام طبيب ايراني-سويدي

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن لين أنّها طلبت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إلغاء حكم الإعدام، الصادر بحقّ الطبيب الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي بتهمة التجسّس، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت أن التدخل في عمل السلطات القضائية هو أمر "مرفوض وغير مقبول".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، أن ظريف أبلغ نظيرته السويدية بأن السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية في إيران مستقلة، وأن أي تدخل في إصدار أو تنفيذ القرارات القضائية هو أمر مرفوض وغير مقبول على حد تعبيره.

وقالت لين على تويتر إنها اتصلت بوزير خارجية إيران، بعد معلومات مفادها أنّ طهران تستعدّ لإعدام الطبيب المتخصّص في قسم الطوارئ، وإن بلادها تدين عقوبة الإعدام وتسعى إلى عدم تطبيق الحكم بحق جلالي.

وجلالي الذي عمل في معهد كارولينسكا للطب في ستوكهولم أوقف في نيسان/أبريل 2016 خلال زيارة لوطنه. وأدين بأنّه سلّم جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) معلومات، عن خبراء في البرنامج النووي الإيراني، بمن فيهم العالمان ماجد شهرياري ومسعود علي محمدي اللذان تم اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.

واتهمت إيران الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، بالوقوف وراء سلسلة اغتيالات طالت خمسة علماء بارزين خلال تلك الفترة.

وخلال اعتقاله منحته ستوكهولم الجنسية السويدية في شباط/فبراير 2018، بعد أشهر من تثبيت المحكمة العليا الايرانية عقوبة الإعدام. وأكّد جلالي أنه حكم عليه لرفضه التجسّس لصالح بلده الأم، عندما كان يعمل في أوروبا.

وكانت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان منها منظمة العفو الدولية، دانت إضافة الى خبراء أمميين حكم الإعدام الصادر بحقه. وأعلنت زوجة الطبيب الثلاثاء أن زوجها أبلغها أنه نقل إلى سجن آخر ووضع في الحبس الانفرادي ما يعني ان إعدامه بات وشيكاً.

وقالت باربرو إلم، المتحدّثة باسم وزارة الخارجية السويدية، لوكالة فرانس برس إنّ الوزارة على علم بالتقارير الواردة بشأن تنفيذ وشيك للحكم، وأضافت القول إن بلادها تحاول جلاء صحّة المعلومات ونناقش الموضوع باستمرار مع ممثّلي السلطات الإيرانية.

والثلاثاء كرّرت منظمة العفو الدولية مناشدتها المجتمع الدولي التدخّل لإنقاذ حياة الطبيب. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أمنستي ديانا الطحاوي في بيان: "ندعو أعضاء المجتمع الدولي إلى التدخّل الفوري، بما في ذلك من خلال سفاراتهم في طهران، لإنقاذ حياة أحمد رضا جلالي قبل فوات الأوان".

ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية، وتتعامل مع مواطنيها الذين يحملون جنسية أخرى، على أنهم إيرانيون فقط.