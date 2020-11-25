أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا يفارق محبيه

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الأربعاء عن 60 عامًا، جراء سكتة قلبية في ضواحي العاصمة بوينوس أيريس، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسمه سيباستيان سانشي لوكالة فرانس برس.

وكان مارادونا المتوج بلقب كأس العالم عام 1986 والذي يُعدّ أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، قد خضع لجراحة في دماغه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وأعلن رئيس الجمهورية ألبرتو فرنانديس فورًا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وقبل دقائق من الإعلان عن الخبر الذي هزّ العالم بأسره، تداولت الصحافة الأرجنتينية أخبارا عن تدهور صحة لاعب نابولي الايطالي السابق مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج من قبل الأطباء في منزله شمال العاصمة.

ونقلت قناة "تي واي سي" الرياضية "هناك أربع سيارات إسعاف أمام مكان إقامته. لقد دعوا أفراد أسرته للقدوم. الأمر خطير".

وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته. وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية. خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وفي عام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينوس آيرس، لكنه نجا. ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بانقاص وزنه 50 كيلوغراماً. وفي 2007 اسفر تعاطيه المفرط للكحول إلى نقله إلى المستشفى.