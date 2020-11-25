تقنية علاجية جديدة تستهدف سرطان الثدي تفوز بجائزة رادار الأوروبية للابتكار

تم تطوير علاج جديد لسرطان الثدي هدفه تدمير الأورام داخل الجسم في فروتسواف في بولندا. ويمكن لهذه التقنية أن تجنب اللجوء للعمليات الجراحية المؤلمة. وحصلت على جائزة الابتكار الأوروبية المرموقة: جائزة رادار للابتكار.

تم تطوير هذه التقنية التي يُطلق عليها اسم "Nanocargo" في إطار مشرروع أوروبي صُمم في كلية الفنون التطبيقية في فروتسواف البولندية، وتتضمن حقن الجسيمات النانوية مباشرة في الورم والاختبارات المعملية حاسمة.

لمزيد من التفاصيل، توجه صحفي يورونيوز جيريمي ويلكس إلى هناك، والتقى بجوانا باور، الأستاذة المساعدة في الهندسة الطبية الحيوية في مدرسة البوليتكنيك، وأوضحت الصور على شاشة الكمبيوتر بقولها "نرى الخلايا السرطانية هنا، الخلايا الخضراء هي التي نريد قتلها. بعد عشرين دقيقة، يمكننا أن نرى أن الخلايا التي نريد القضاء عليها بدأت تتناقص، وأخيراً، بعد ثلاثين دقيقة، بفضل استخدام الجسيمات النانوية، قمنا بإزالتها كلياً".

يورونيوز Nanotechnology

الجسيمات النانوية المسخنة التي تطلق الأدوية

لفهم كيفية عمل تقنية النانو هذه بشكل واضح وهي تقنية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تعرض جوانا باور التجربة ليورونيوز " زجاجة تحتوي على آلاف الجسيمات النانوية التي يتم تسخينها باستخدام شعاع الليزر" وتخبرنا بالمبدأ "نقوم بتسخين الجسيمات النانوية ويمكننا رؤية التأثيرات تدريجياً".

وبذلك، في جسم المريض، سيتم تسخين الجسيمات النانوية في الورم بفضل الليزر والمجال المغناطيسي. سيوفران الحرارة، التي ستقتل الخلايا السرطانية، وفي الوقت نفسه، سيطلقان الأدوية.

تقول جوانا باور "تتكون هذه الجسيمات النانوية من نواة مغناطيسية تتفاعل مع المجال المغناطيسي". وتتابع قائلة "إنها مغطاة بغلاف معدني يتفاعل مع الليزر". وتضيف "علاوة على ذلك، قمنا أيضاً بوضع الدواء المخصص المستخدم في العلاج الكيميائي التقليدي لسرطان الثدي".

Nanotechnology بورونيوز

لا تستهدف أي جزء من الجسم

تم إنشاء تقنية Nanocargo النانوية هذه بالاشتراك مع العالم الهندي الدكتور ناناشيب ثورات. إلى جانب زملائه البولنديين، حصل على جائزة رادار للابتكار للاتحاد الأوروبي. يأمل أن يؤدي نهجهم هذا إلى تغيير علاج السرطان بشكل أساسي.

يقول الباحث وهو زميل في ماري سكودوفسكا كوري في البوليتكنيك في فروتسواف "نهجنا مُركز للغاية فهو يستهدف الورم فقط، ولا يستهدف أي جزء آخر من الجسم". ويضيف قائلاً "تمنحني جائزة رادار للابتكار فرصة عظيمة وتجعلني فخوراً بتحويل هذا العلم الأساسي" أفكاري " إلى تقنيات ملموسة".

العثور على الجرعة المثالية

بالنسبة لجوانا باور، الجائزة تشجيع كبير لإنهاء هذا العلاج الجديد الواعد "نحن سعداء لأن عملنا يحظى بتقدير كبير، لكن قبل كل شيء، سعداء لأن هذه التكنولوجيا التي طورناها يمكن أن تساعد النساء في المستقبل. وهذا هو الأهم بالنسبة لنا ".

يواصل الفريق العمل في المختبر لتحديد الجرعة المثالية من "Nanocargo" اللازمة لعلاج أنواع مختلفة من الأورام وتقليل الآثار الجانبية قبل بدء التجارب السريرية.