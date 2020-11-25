"عدوان" إسرائيلي على محافظتي ريف دمشق والقنيطرة (سانا)

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ إسرائيل نفّذت "عدوانين" استهدفا ليلة الثلاثاء محافظتي ريف دمشق والقنيطرة في جنوب البلاد.

وقالت الوكالة في نبأين عاجلين "عدوان إسرائيلي قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة" و"عدوان إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق". وتابعت الوكالة الحكومية "العدوان الجوي من اتجاه الجولان السوري المحتل الذي استهدف جنوب دمشق اقتصر على الأضرار المادية".

وأوردت سانا على لسان مصدر عسكري قوله أنه "في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من ليل الرابع والعشرين من الشهر الجاري قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات".

و أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران جراء القصف. ووقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القتلى غير سوريين، من دون أن يتمكّن من تحديد جنسياتهم. وسقط هؤلاء جراء القصف الذي استهدف مركزاً ومخزن أسلحة تابعا للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. كذلك، استهدف القصف موقعاً لمجموعة موالية لإيران في ريف القنيطرة

في نفس السياق، لفتت وكالة سانا أن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري في الثامن عشر من الشهر الجاري تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً من صواريخ العدوان.

كما ذكرت الوكالة أنه "خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية شن العدو الإسرائيلي عدة اعتداءات جوية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".