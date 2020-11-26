تعرف على الأندية التي سيسمح لها بإعادة الجماهير في الدوري الإنجليزي

سيكون بوسع أندية ليفربول وتشلسي وبرايتون ووست هام الإنجليزية السماح لمشجعيها بالعودة إلى مدرجات ملاعبها بدءا من الشهر المقبل، في ظل نظام جديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إنجلترا.

وتقع ملاعب تلك الأندية ضمن المناطق المصنفة من الدرجة الثانية، ما يعني أن بامكانها استقبال ما يصل إلى 2000 مشجع.

في المقابل لن يتمكن عملاقي مدينة مانشستر (يونايتد وسيتي) وكذلك ليدز يونايتد من الحصول على نفس الفرصة لتصنيف المدينتين في المستوى الثالث.

ولم تقرر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موعد جدول المباريات التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع في 5 و 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويلعب تشلسي وبرايتون على أرضهما ضد ليدز وساوثمبتون تواليا، فيما يحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول حامل اللقب في ملعب أنفيلد، بينما قد يستقبل وست هام المشجعين في ملعب لندن عند زيارة مانشستر يونايتد.

وتخلو ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز من الجماهير منذ الأزمة الناشئة عن "كوفيد-19" في آذار/مارس الماضي.

ورأى سكوت باركر، مدرب فريق فولهام العائد إلى الدرجة الممتاز أن هذا هو الهدف المطلوب من كرة القدم وقال "نأمل أن نتقدم في هذا الموضوع. لكننا نقوم بكل شيء ونلعب المباريات لكي نجمع الناس سويا".

وأضاف "إنها أخبار جيدة ونأمل أن نكون في منحنى تصاعدي الآن، لقد عشنا فترة طويلة من دون مشجعين، واعتدنا على هذه البيئة لذلك قد يكون غريبا بعض الشيء في البداية".

وقال ريك باري رئيس رابطة الدوري الإنجليزي (الدرجات الأدنى) أنه سيتم دراسة ما إذا كان سيتم نقل مباريات الثلاثاء المقبل إلى الأربعاء إذا تمكن أي من الأندية البيتية من السماح للمشجعين بالدخول بعد انتهاء فترة الإغلاق العام.

وأكد داني ماكلين، الرئيس التنفيذي لنادي ليتون أورينت (الدرجة الرابعة)، أنه سيرحب بعودة المشجعين على الرغم من أنه لن يكون قابلاً للتطبيق من الناحية المالية للنادي الذي يتخذ من لندن مقراً له علما أن العاصمة من المستوى الثاني.

وكان من المقرر أن تسمح الحكومة للمشجعين بالعودة إلى الملاعب الرياضية بأعداد محدودة اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بيد أنها ألغت ذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.

ويخوض أرسنال مباراة على أرضه ضد رابيد فيينا النمسوي ضمن الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الثالث من كانون الأول/ديسمبر ومن المرجح أن أول مباراة أوروبية يشارك فيها نادي إنجليزي بوجود المشجعين.

وستكون مباراة دوري الرغبي المحلي بين ورسستر وباث في الخامس من الشهر المقبل أول مباراة لفرق النخبة التي ستشهد عودة الجماهير بموجب القواعد الجديدة.